«Только мы сможем защитить наш дом». Владимир Зеленский обратился к украинцам в День единения, на который назначали «российское вторжение»

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения — государственного праздника, объявленного после того, как власти США неофициально назвали 16 февраля днем возможного нападения России на Украину. Обращение Зеленского транслировали украинские телеканалы.

Великий народ великой Украины, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно.

Україна 24

Своим выступлением Зеленский открыл марафон единения #UAразом, который пройдет 16 февраля на десятках украинских телеканалов. Во время марафона, пишет УНИАН, на телеканалах станут обсуждать «важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев».

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Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения после того, как Politico и Der Spiegel сообщили, что американские власти считают эту дату началом возможного вторжения России в Украину. «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — говорил Зеленский.

За последние месяцы Россия разместила в регионах, граничащих с Украиной, 100-150 тысяч военных и тяжелую военную технику. В Москве отрицают планы о нападении, объясняя перемещение войск учениями. 15 февраля подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться с учений, которые среди прочего проходили в Крыму. При этом российские военные продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ», говорят в Минобороны РФ.

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