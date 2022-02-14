Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Эту дату называли возможным началом вторжения России на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации объявил, что 16 февраля станет государственным праздником — Днем единения Украины.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

Зеленский отметил, что сейчас украинское государство «сильное, как никогда» и готово противостоять любым угрозам.

Зеленский также сообщил, что дал поручение правительству в течение суток подготовить план по «консолидации украинского общества». Помимо прочего, он будет включать повышение зарплат военнослужащим и создание информационной платформы для информирования людей «о реальном состоянии ситуации в сфере безопасности».

Несколько западных СМИ со ссылкой на источники писали, что 16 февраля Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину. По данным Politico, президент США Джо Байден назвал это число в качестве предполагаемой даты начала вторжения в беседе с представителями стран НАТО. Официально в Белом доме эту информацию подтвердить или опровергнуть отказались.

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