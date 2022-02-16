Войска Южного военного округа покинули Крым после учений

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Подразделения Южного военного округа покинули Крым после завершения тактических учений на полигонах, расположенных на полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащие и боевая техника, в том числе танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки, по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. По данным военных, войска уже пересекли Керченский пролив по Крымскому мосту.

Перед завершением учений расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» провели боевые стрельбы на полигоне Опук в 40 километрах от Керчи. Минобороны опубликовало видео учений.

Огонь «Ураганов» на полигоне Опук в Крыму Минобороны России

15 февраля министерство обороны сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов готовятся вернуться в воинские гарнизоны после учений. В ведомстве не уточняли, из каких регионов будут возвращаться военные. В министерстве отмечали, что другие военные округа, флоты и подразделения ВДВ продолжают участвовать в учениях.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщала, что по состоянию на вечер 13 февраля в Черном море находилась группировка из 11 больших десантных кораблей. Кроме того, в Черном и Средиземном морях находились три крейсерские ударные группы во главе с тремя ракетными крейсерами проекта 1164 «Атлант».

Основатель CIT Руслан Левиев говорил 6 февраля телеканалу , что на полигоне Опук в Крыму заметили «кадыровцев» — полк «Север», который дислоцирован в Грозном и входит в структуру Росгвардии. О возвращении этого подразделения в Грозный пока не сообщалось.

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По данным западных стран, Россия сосредоточила у границ Украины группировку войск численностью 100-150 тысяч человек. Россия объясняет перемещение войск учениями, западные страны опасаются, что она начнет вторжение в Украину. Российские власти утверждают, что не собираются ни на кого нападать.

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