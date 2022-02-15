МВД сократило срок запрета на въезд в Россию для Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет

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МВД России сократило срок запрета на пребывание в России для комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на решение ведомства.

3 февраля министерство сократило срок запрета во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы, который в октябре 2021 года частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД. Тогда суд обязал ведомство «установить разумный срок» запрета вместо пожизненного.

Фактически пребывание комика в России признается нежелательным до 27 августа 2035 года, отметил Бадамшин. По его словам, решение МВД будет обжаловано.

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В августе 2021 года Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по административной статье о возбуждении межнациональной вражды из-за шутки про русских в юмористической программе «Разгоны». Комик не признал вину, но извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

МВД в конце августа объявило пребывание Мирзализаде в России пожизненно нежелательным. В ведомстве заявили, что его нахождение в стране «угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». Комик через суд потребовал отменить это решение.

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