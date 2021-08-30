МВД назвало нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России

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МВД объявило пожизненно нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России после того, как он провел 10 суток под административным арестом из-за шутки о русских.

В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

Закон «О порядке выезда в РФ и въезда в РФ» предусматривает, что иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, «обязан выехать из Российской Федерации».

Идрак Мирзализаде, как сказано в сообщении МВД, имеет гражданство Беларуси, ранее он получил вид на жительство в России.

В августе Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды из-за его выступления в программе «Разгоны» в марте. В ходе выступления комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил о русских. В суде комик вину не признал, но извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка.

Мирзализаде считает, что его шутка привлекла внимание после того, как телеканал «Царьград» и ведущий Владимир Соловьев начали критиковать его, вырвав шутку из контекста. После этого комик получил множество угроз в интернете, в Москве на него напали.

В поддержку Мирзализаде выступали многие российские комики. Обращение в поддержку Мирзализаде среди прочих записали Руслан Белый, Данила Поперечный, Константин Пушкин. Также комики провели в Москве концерт в его поддержку.

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