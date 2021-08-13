«Это не страшное наказание, но страшный прецедент». Российские комики выступили в поддержку Идрака Мирзализаде, арестованного за шутку про русских

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Российские комики записали ролик в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, который получил 10 суток ареста за шутку про русских.

Ролик размещен на ютьюб-канале сообщества комиков Stand-Up Club #1. На момент написания этой новости он набрал больше 97 тысяч просмотров.

Stand-Up Club #1

«10 суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, — чтобы люди смеялись», — говорится в описании к видео.

Идрака Мирзализаде арестовали 9 августа по административному делу о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП). Друзья комика запустили в соцсетях кампанию в его поддержку под хэштегом #идракневраг.

Мирзализаде не признал вину. Он говорил, что шутка, ставшая поводом для дела, высмеивала ксенофобию, с которой сталкиваются неславяне в странах СНГ.

По словам Мирзализаде, его шутка привлекла внимание когда ее раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и ведущий Владимир Соловьев. После этого, как утверждал комик, он получил тысячи угроз в интернете и подвергся нападению в Москве.

Сергей Лавров хотел услышать шутку Идрака. Но ему не рассказали Сергей Лавров выступил на фестивале в Крыму. Рассказал про индейцев в резервациях и медведей с балалайками Максимально коротко

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