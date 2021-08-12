Сергей Лавров выступил на фестивале в Крыму. Рассказал про индейцев в резервациях и медведей с балалайками Максимально коротко

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Нас воспринимают как страну балалайки, водки, медведей. Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни идет. Балалайка и водка — это признак веселья и доброго отношения, а медведи — признак бережного отношения к природе. Наши западные партнеры подыгрывают пещерным инстинктам украинской власти, мне их просто жаль. Если ЦРУ считает, что за несколько месяцев, то мы полагаемся на оценки ЦРУ. Крым — это территория России и входит в состав Союзного государства . В каждой шутке есть доля шутки, но нельзя. Я не могу втемную комментировать, покажите эту шутку. Мое любимое блюдо — борщ. Летом обожаю Алтай. В США индейцы живут в резервациях, а медведи в России гуляют по всей стране.

Это приблизительный пересказ выступления Сергея Лаврова на арт-кластере «Таврида» в Крыму, основанный на сообщениях СМИ (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь). Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Александр Бакланов Фото в анонсе: Министра иностранных дел РФ