Сергей Лавров выступил на фестивале в Крыму. Рассказал про индейцев в резервациях и медведей с балалайками Максимально коротко
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Нас воспринимают как страну балалайки, водки, медведей. Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни идет. Балалайка и водка — это признак веселья и доброго отношения, а медведи — признак бережного отношения к природе. Наши западные партнеры подыгрывают пещерным инстинктам украинской власти, мне их просто жаль. Если ЦРУ считает, что Кабул падет за несколько месяцев, то мы полагаемся на оценки ЦРУ. Крым — это территория России и входит в состав Союзного государства вместе с нашими белорусскими друзьями. В каждой шутке есть доля шутки, но за шутки сажать нельзя. Я не могу втемную комментировать, покажите эту шутку. Мое любимое блюдо — борщ. Летом обожаю Алтай. В США индейцы живут в резервациях, а медведи в России гуляют по всей стране.
Это приблизительный пересказ выступления Сергея Лаврова на арт-кластере «Таврида» в Крыму, основанный на сообщениях СМИ (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь). Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.
Фото в анонсе: Министра иностранных дел РФ