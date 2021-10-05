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«Медуза», я с тобой

МВД обязали установить «разумный срок» запрета на въезд в Россию для Идрака Мирзализаде

Источник: Сергей Бадамшин

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск комика Идрака Мирзализаде к МВД, требовавшего отменить пожизненный запрет на его пребывание в России.

Как сообщает адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы комика, судья обязал министерство «установить разумный срок» запрета на пребывание вместо пожизненного.

9 августа Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по административной статье о возбуждении межнациональной вражды из-за его шутки про русских в программе «Разгоны». Комик своей вины не признал, но извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

30 августа МВД РФ объявило пожизненно нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде в России, сославшись на то, что его нахождение в стране «угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». Через неделю комик подал иск к МВД с требованием отменить это решение.

Что случилось с Идраком Мирзализаде

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«Медуза», я с тобой
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