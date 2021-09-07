Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД из-за запрета жить в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде из Беларуси подал иск к МВД РФ и потребовал отменить решение ведомства, запретившего ему въезд в страну. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы, куда поступили соответствующие исковые материалы.

В августе МВД России объявило пожизненно нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России из-за его шутки о русских. «Его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — заявили в ведомстве.

МВД вынесло такое решение после того, как Мирзализаде из-за шутки о русских провел 10 суток под административным арестом по статье о возбуждении межнациональной вражды. После освобождения из спецприемника комик уехал из России.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой