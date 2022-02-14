На рассмотрение Госдумы 15 февраля вынесут два проекта постановления о признании ЛНР и ДНР. Их подготовили КПРФ и «Единая Россия»

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Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания, которое состоится во вторник, 15 февраля, два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Первый проект постановления, пояснил собеседник агентства, был внесен депутатами от КПРФ. Этот документ предполагает, что если Госдума одобряет проект постановления, его немедленно отправляют президенту.

Второй проект постановления предложили несколько депутатов от фракции «Единая Россия», заявил источник. Он предусматривает, что документ направляется сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства, которые должны будут оценить законодательную инициативу. Предполагается, что Госдума затем рассмотрит проект постановления, учитывающий предложения министерств.

«Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник», — сказал источник.

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Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект постановления Госдумы, в котором предлагается направить президенту РФ Владимиру Путину обращение «о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики» 19 января.

О втором законопроекте ранее не сообщалось, но спикер Госдумы Вячеслав Володин писал 11 декабря в своем телеграм-канале, что вариант с направлением проекта постановления для оценки в МИД, Минобороны и другие ведомства был выработан в ходе консультаций с фракциями Госдумы.

Донецкая и Луганская народные республики в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников референдумов, прошедших в регионах, поддержали принятие актов о самоопределении ДНР и ЛНР. Дипломатически обе республики Донбасса признаны только Южной Осетией — частично признанным государством в Закавказье.

КПРФ выступила с проектом постановления об обращении к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР как независимых государств на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Несколько месяцев западные политики и СМИ говорят о переброске к границе с Украиной российских военных, что может быть расценено как подготовка к войне. Власти РФ категорически отрицают возможность вторжения, заявляя, что в приграничных областях проходят учения.

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