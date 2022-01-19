КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР как независимых государств

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Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект постановления Госдумы, в котором предлагается направить президенту РФ Владимиру Путину обращение «о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики».

В проекте обращения, подготовленном коммунистами, сказано, что Россия участвовала в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, а также с 2014 года отправляла в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. За последние годы в непризнанных республиках, отмечают авторы проекта обращения, «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Коммунисты считают, что признание ДНР и ЛНР является «обоснованным и морально оправданным» и создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз.

Один из авторов проекта обращения, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Интерфаксу», что КПРФ, внеся такой проект постановления, исполнила предвыборные обещания. «В ряду предвыборных лозунгов КПРФ было обещание добиваться признания ДНР и ЛНР, и мы теперь это реализуем», — сказал он.

Донецкая и Луганская народные республики в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников референдумов, прошедших в регионах, поддержали принятие актов о самоопределении ДНР и ЛНР. Дипломатически обе республики Донбасса признаны только Южной Осетией — частично признанным государством в Закавказье.

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