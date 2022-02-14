Минюст объявил адвоката Ивана Павлова «иноагентом» из-за гонораров и интервью «иноагентам»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство юстиции РФ разъяснило, почему включило адвоката в реестр СМИ — «иностранных агентов». Ведомство сообщило о причинах в своих возражениях на жалобу Павлова, который пытается оспорить присвоение статуса «иноагента» в суде.

В документе говорится, что Павлова объявили «иноагентом» из-за того, что адвокат в 2020-2021 годах получил из иностранных источников деньги «в качестве выплаты заработной платы и гонораров» и «в качестве аванса в счет гонорара». Как объяснил сам Павлов, это «доход от моей профессиональной деятельности в качестве адвоката».

Министерство также сообщило, что Павлов публиковал в своем телеграм-канале материалы СМИ, объявленных «иноагентами», в том числе телеканала и « ». Павлов пояснил, что это были материалы о его подзащитных.

Минюст также привел список из 22 материалов СМИ — «иностранных агентов», в создании которых, по заявлению ведомства, участвовал Иван Павлов. Во всех случаях — это интервью Павлова. «О ужас! [Я] участвовал в создании таких материалов, отвечая на вопросы журналистов», — сказал адвокат. В число изданий, где выходили его интервью, попали уже упомянутые «Дождь» и «Радио Свобода», а также , и «Медуза».

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В апреле 2021 года Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по , арестованного по обвинению в государственной измене. Адвокату грозило до трех месяцев ареста и лишение адвокатского статуса. Павлов уехал из России, заявив, что запреты, наложенные на него, сделали его работу невозможной. Павлова объявили в розыск, а затем объявили «иностранным агентом».

В июле 2021 года прекратило работу независимое правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29», которое в 2014 году основал Иван Павлов. Это произошло после того, как Генпрокуратура связала объединение с чешской организацией, которую в России объявили «нежелательной». В декабре Павлов объявил о создании нового правозащитного проекта «Первый отдел».

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