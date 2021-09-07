Основатель «Команды 29» Иван Павлов уехал из России

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Основатель независимого объединения юристов и журналистов «Команда 29», адвокат Иван Павлов, обвиняемый по делу о разглашении данных следствия, уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход.

Павлов назвал свой отъезд временным и вынужденным и пообещал продолжить ту работу, из-за которой его заставили покинуть Россию.

«Команда 29», которую Иван Павлов основал в 2014 году, специализировалась на защите подозреваемых в государственной измене и шпионаже. Юристы организации участвовали в таких резонансных процессах, как дело о признании «экстремистской организацией», дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, а также дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, приговоренной к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом дела о нарушении тайны предварительного следствия. Его обвинили в том, что он сообщил о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова и передал в СМИ копию постановления из материалов следствия. Ему грозит до трех месяцев ареста и лишение адвокатского статуса.

В июле 2021 года «Команда 29» объявила о прекращении деятельности после того, как по требованию Генпрокуратуры заблокировали ее сайт.

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