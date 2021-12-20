Бывший глава «Команды 29» Иван Павлов запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Адвокат — бывший создатель и глава объединения юристов «Команда 29», которое специализировалось на защите обвиняемых в госизмене и шпионаже, — объявил в своем телеграм-канале о создании нового правозащитного проекта под названием .

Наш проект будет защищать тех, кто попал под каток уголовных дел, связанных с госбезопасностью, собирать и анализировать всю доступную информацию о закрытых процессах, придавать огласке дела, связанные с госизменой, гостайной и экстремизмом в тех нередких случаях, когда они политически мотивированны или служат одной лишь цели — улучшить статистику раскрываемости и обеспечить очередные награды, звания и продвижение по службе.

В телеграм-канале «Первого отдела» говорится, что это открытое сообщество юристов и правозащитников, занимающееся делами, «которые рассматривают за закрытыми дверями». Среди них дела о госизмене, шпионаже, незаконном получении и разглашении гостайны, а также другие закрытые процессы.

Юристы «Первого отдела» готовы участвовать не только в уголовных, но также в гражданских и административных делах — например, помогать тем, кто хочет получить информацию о своих репрессированных родственниках или другие сведения, которые власти обязаны предоставить по закону.

«Мы слишком громко вели важные для силовиков дела, и нас заставили уехать. В РФ — „на земле“ — нас поддерживают наши коллеги. Мы не всегда можем называть их имена: сотрудничество с нами чревато репрессиями. Но поверьте — наша совместная работа приносит результат», — говорится в телеграм-канале «Первого отдела».

Иван Павлов основал сообщество юристов «Команда 29» в 2014 году. Представители объединения участвовали в резонансных делах — в частности, защищали в процессе о признании его экстремистским и представляли интересы журналиста Ивана Сафронова в деле о госизмене.

В апреле 2021 года Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Сафронова. Адвокату грозило до трех месяцев ареста и лишение адвокатского статуса. Павлов уехал из России. Его объявили в розыск и присвоили ему статус «иностранного агента».

В июле 2021-го «Команда 29» объявила о прекращении деятельности. Это произошло после того, как Генпрокуратуры связала объединение с чешской организацией, которую в России объявили «нежелательной». «Команда 29» сочла, что это грозит участникам объединения уголовным преследованием.

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