CIT: из-под Воронежа и Подмосковья к границам Украины перебрасывают танковую армию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские военные перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии с полигона под Воронежем к границам Украины. Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На видео, опубликованном 11 февраля, запечатлен эшелон на станции Масловка в пригороде Воронежа с самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и танками Т-80У.

Также танки, состоящие на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, были замечены на поездах в Белгороде. По сведениям CIT, эшелоны прибыли туда со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, что свидетельствует о переброске дополнительной техники к границам Украины. Еще один эшелон прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада.

«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», — заключили аналитики CIT.

Страны Запада с осени 2021 года говорят о предполагаемом нападении России на Украину, фиксируя стягивание российских войск к границам соседнего государства. CIT неоднократно сообщала о переброске военных и техники в западные регионы России. Власти США назвали 16 февраля неофициальной датой начала наступления России на Украину. Москва отрицает планы вторжения в Украину, объясняя перемещение войск учениями. На фоне напряженности России инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!