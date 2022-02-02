CIT: войска Росгвардии начали перебрасывать военную технику по России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В последние дни в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику Войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии.

Как сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), видеозаписи, опубликованные 29-31 января, свидетельствуют о переброске грузовиков и бронетранспортеров Росгвардии по территории России.

На видео, снятом 31 января в Архангельской области, видно, как грузовой состав везет БТР-80, бронеавтомобили «Урал-ВВ» и «Звезда-В», а также автомобили военной автоинспекции с символикой Войск национальной гвардии. На автомобилях нет номерных знаков.

На записи из Тульской области, снятой 31 января, видна автоколонна, в которой следуют грузовики «Урал-4320» и бронеавтомобиль «Звезда-В», а также автозаки. На видеозаписи, снятой в Карелии 29 января, видны автозаки и БТР-80 в камуфляже Войск национальной гвардии, которые стоят на железнодорожной платформе.

В Conflict Intelligence Team отметили, что помимо видеозаписей есть и другие свидетельства переброски войск Росгвардии. Так, томский телеканал ТВ2 сообщил со ссылкой на источники, что 26 января 130 военнослужащих Росгвардии перебросили из Томска в Курск из-за «напряженной ситуации на границе с Украиной». Кроме того, 28 января с помощью сервиса Flightradar24 обнаружили Ил-76 Росгвардии, летевший по направлению к Крыму.

25 января Conflict Intelligence Team сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины. В тот же день Минобороны Беларуси сообщило, что в страну на учения прибыл «эшелон с российскими десантниками».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!