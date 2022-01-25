CIT: российских десантников начали перебрасывать к границе с Украиной

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Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины.

24 января в тиктоке опубликовали видео с военной техникой, которую перевозили по железной дороге. Ролик, как утверждается, снят в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

На записи виден железнодорожный состав с техникой, прикрытой брезентом. Исследователь Роберт Ли сообщил, что состав перевозил 31 боевую машину десанта БМД-4М и восемь десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ.

«Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также мы насчитали на платформах восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ», — сообщили в CIT.

По информации базы данных РЖД, которую приводит расследовательская группа, состав шел со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой расположен 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. «Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной», — добавили в CIT.

В январе в Беларуси началась проверка сил реагирования Союзного государства. Российские военные будут прибывать в страну до 9 февраля, а с 10 по 20 февраля пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». В учениях задействуют почти все Вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения в Украину. Российские власти объясняют перемещения войск учениями и уверяют, что не собираются ни на кого нападать.

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