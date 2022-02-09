Правозащитники попросили Валентину Терешкову рассказать Адаму Делимханову «о допустимых способах наказания неугодных ему людей»

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Группа правозащитников и журналистов обратилась к главе комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой из-за высказываний депутата от Чечни Адама Делимханова, который публично угрожал семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

В обращении, опубликованном на сайте , сказано, что представители думской комиссии по этике обещали изучить высказывания Делимханова, если получат соответствующее обращение, но пока комиссия не сделала этого.

Правозащитники и журналисты, подписавшие обращение, попросили Терешкову обсудить высказывания Делимханова, которые, по их словам, «принижают высокий авторитет депутатов Госдумы» и «представляет в негативном свете нашу Родину». Авторы письма просят указать депутату на «допущенные ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей».

Возможно, если бы речь шла об обещаниях или призывах убить кого-либо с помощью радиоактивного вещества (например, полония-210), ингибитора холинэстеразы (в просторечии, «Новичок») или, на худой случай, из огнестрельного оружия (например, из ), это вряд ли противоречило бы принятым представлениям о депутатской этике. Но обещать (призывать) действовать столь примитивным способом — отделяя голову от туловища — недостойно высокого звания депутата Государственной Думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями.

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Авторы обращения попросили Терешкову рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по этике и «строго указать Адаму Султановичу Делимханову на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи Сайди Янгулбаева, которых . «Мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил тогда Делимханов. В Госдуме предложили Генпрокуратуре поставить Делимханова на учет.

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