Петицию на Change.org с требованием отставки Рамзана Кадырова подписали более 100 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Петиция с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни, которую разместил на Change.org политик Илья Яшин, собрала к 11:00 мск более 105 тысяч подписей. Чтобы преодолеть отметку в 100 тысяч подписей ей потребовалось около суток.

В петиции говорится, что при Кадырове Чечня превратилась в обособленное государство, а руководство республики допускает публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей.

Яшин также указал, что экономические проблемы республики не решены и, как признает сам Кадыров, без федеральных дотаций Чечня «не продержится и трех месяцев».

Рамзан Кадыров в январе назвал «пособниками террористов» Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, правозащитника Игоря Каляпина, «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину, а также . В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым. В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной называли «выражением личного мнения», а оценивать действия депутата отказались, отметив, что это функция думского комитета по этике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию с требованием отставки Кадырова, заявил, что на Change.org «обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами». В Кремле к этому обращению «относятся соответствующим образом», сказал он.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!