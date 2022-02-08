«Дождь» потребовал возбудить против Кадырова уголовное дело об экстремизме

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направил в Следственный комитет заявление с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по о возбуждении ненависти либо вражды.

«Дождь» передал в СК заявление о преступлении, которое, по мнению журналистов, совершил Рамзан Кадыров. 1 февраля в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте», глава Чечни призвал возбудить уголовное дело против «Дождя», «Новой газеты», журналистки газеты Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина. В своей записи Кадыров назвал их «террористами» и «пособниками террористов».

В заявлении «Дождя» говорится, что Кадыров выступил с этой речью «с целью возбуждения ненависти либо вражды по признакам принадлежности к… социальной группе, которую образуют сотрудники ООО „Телеканал Дождь“».

В последние недели Рамзан Кадыров несколько раз называл «террористами» и «пособниками террористов» журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и бывшего главу Игоря Каляпина. Из-за этого «Новая газета» обратилась в СК с требованием возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по статье об экстремизме. «Комитет против пыток» также просил СК и прокуратуру проверить высказывания Кадырова.

Кадыров сделал такие заявления в адрес журналистов и правозащитников на фоне преследования семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву в январе силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный. В отношении нее расследуют уголовное дело о нападении на полицейского. Из-за случившегося семья Янгулбаевых покинула Россию.

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