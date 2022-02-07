В Москве начались переговоры Путина и Макрона
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали переговоры в Москве.
Основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины. После публичной вступительной части президенты отправятся на рабочий обед, а затем проведут совместную пресс-конференцию.
Макрон прилетел в столицу России днем 7 февраля. После Москвы он отправится в Киев, где на 8 февраля запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин и Макрон за последние недели созванивались трижды. Каждый раз основной темой разговоров была Украина.