Европе не нужен конфликт, но она безлика и безголоса. А США этим пользуются Что говорят на российском ТВ о кризисе вокруг Украины. Максимально коротко

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В нас хотят видеть только бензоколонку и мы раздражаем требованиями считаться с нашей безопасностью. Да, НАТО не давало письменных обещаний, что не будет расширяться, но в декларации ОБСЕ говорилось, что нельзя строить свою безопасность за счет безопасности других. Запад хочет свести все к Украине, но мы не позволим им этого сделать. США подбивают Европу на санкции против России, но для европейцев это будут санкции против самих себя. Великобритания пыталась было поддерживать агрессивную риторику, но ее одернули из США — не надо перебивать, когда Кремль разговаривает с Белым домом. А воевать за Украину отказываются даже русофобы из Польши. В самих США никто не выиграет от конфликта, кроме оружейного лобби — весь остальной бизнес опасается падения рынков.

На Украину поставляется все больше оружия из США, оно неподконтрольно расползается по стране. На днях срочник Нацгвардии застрелил сослуживцев, а если такой же окажется за пультом систем залпового огня, направленных на Донецк? Саакашвили начал войну, когда Путин был на открытии Олимпиады в Пекине в 2008 году. Зеленский — такой же подвижно-нервический, как и Саакашвили, а Путин скоро снова собирается на Олимпиаду в Пекин — это дежавю. В США понимают, что градус напряженности уже надо снижать, но сделать это не готовы. Да и с кем там говорить? Блинкен прямо сравнивает Украину с курятником, Псаки и Столтенберг не владеют темой, Трамп вообще все время врет. Байден на их фоне выглядит самым адекватным. А в Европе все политики вообще измельчали, вот раньше были Тэтчер, Миттерран, Коль, Берлускони. А сейчас Европа безлика и безголоса — и США этим пользуются в ущерб европейцам.

Материал основан на сюжетах «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым на «России 1» и «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ, вышедших 30 января. Полностью передачи можно посмотреть здесь и здесь.

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Фото на обложке: «Россия 24» / Youtube