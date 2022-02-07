Илья Яшин запустил петицию с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни

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Политик Илья Яшин разместил на Change.org петицию с требованием отправить Рамзана Кадырова в отставку с поста главы Чечни.

За 15 лет, говорится в петиции, Кадыров превратил регион «в обособленное государство внутри РФ», где не работают российские законы.

«Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию „кровной мести“ и обещают отрезать головы своим оппонентам», — пишет Яшин.

При этом, напоминает он, Кадыров сам признает, что не смог решить экономические проблемы Чечни.

Очевидно, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим. Мы требуем от президента России подписать указ об увольнении его с поста главы Чеченской республики.

На момент написания новости петицию подписали почти 17 тысяч человек.

Журналисты задали вопрос о петиции пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он заявил, что на Change.org «обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами» и в Кремле к этому обращению «относятся соответствующим образом».

Рамзан Кадырова в январе назвал «пособниками террористов» Сайди Янгулбаева, правозащитника Игоря Каляпина, «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину, а также . В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым. После угроз Кадырова «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза» призвали руководство России отреагировать на ситуацию. Милашина объявила, что временно уедет из страны. В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной называли «выражением личного мнения», а оценивать действия депутата отказались, отметив, что это функция думского комитета по этике.

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