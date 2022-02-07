Австралия впервые с начала пандемии полностью откроет границы для вакцинированных иностранных туристов

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Австралия с 21 февраля откроет границы для иностранцев, в том числе туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает австралийское издание ABC News.

«Условие заключается в том, что вы должны получить две прививки перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», — заявил Моррисон.

Иностранцы, которым нельзя вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, смогут запросить разрешение на въезд в страну в особом порядке. Если им разрешат, они должны будут пройти двухнедельный карантин в отеле для приезжих.

Австралия признает в том числе вакцинацию «Спутником V».

В Австралии в период пандемии действовал один из самых жестких режимов пересечения границы. В марте 2020 года страна закрыла границы для всех, кроме собственных граждан и постоянных резидентов. Кроме того, австралийцам ограничили выезд и возвращение в страну из-за границы.

Австралия начала снимать ограничения с ноября 2021 года. Сначала гражданам и резидентам, вакцинированным от коронавируса, позволили свободно выезжать за рубеж и возвращаться. Позднее въезд был открыт для вакцинированных иностранных студентов, квалифицированных работников и обладателей ряда других категорий виз, а также для туристов из Японии и Южной Кореи.

За весь период пандемии в Австралии было зафиксировано 2,3 миллиона случаев коронавируса и 4200 случаев смерти, связанных с инфекцией (всего в стране живут почти 26 миллионов человек). 93,7% населения старше 16 лет прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В январе из Австралии депортировали сербского теннисиста, первую ракетку мира Новака Джоковича. Он приехал на турнир Australian Open, не пройдя вакцинацию от коронавируса и сославшись на перенесенный в декабре ковид. Власти Австралии сочли, что теннисист «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда».

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