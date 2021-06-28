Австралия успешно справлялась с пандемией с помощью закрытых границ и локдаунов. Но теперь туда пришел штамм дельта В стране вакцинированы всего 5% населения

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Пешеход переходит дорогу в Сиднее после введения нового локдауна, 28 июня 2021 года Loren Elliott / Reuters / Scanpix / LETA

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс в прошедшие выходные оштрафовала двух местных жителей, которые поехали в национальный парк к югу от Сиднея, чтобы позагорать на пляже, но встретили там оленя, убежали и потерялись. Полиция привлекла к их поискам 18 человек и вертолет. Когда мужчин нашли, каждому из них выписали штраф на тысячу австралийских долларов (около 760 долларов США) — за нарушение карантина, действующего в Сиднее.

Очередной локдаун в городе и его пригородах ввели с 26 июня. Он будет действовать по меньшей мере две недели. Под него попали около пяти миллионов человек. Им запрещено выходить из дома, кроме как за едой, медицинской помощью и на работу или учебу. Кроме этого, можно выходить на улицу для занятий спортом.

Карантин в Сиднее и пригородах объявили из-за нового подъема заболеваемости, вызваного вариантом коронавируса . 16 июня этот штамм обнаружили у водителя лимузина, перевозившего сотрудников международной авиакомпании. К 28 июня очаг коронавируса в Сиднее увеличился до 125 зараженных. Вариант дельта обнаружили и в других регионах Австралии. Впервые за несколько месяцев новые случаи ковида выявлены одновременно в разных частях страны.

На этом фоне обострилась критика правительства Австралии из-за темпов вакцинации. Первую дозу вакцины в стране получили 24% населения, при этом полностью вакцинированы только 4,7% жителей. По доле людей, которые завершили вакцинацию, Австралия сравнима с такими развивающимися странами как Индия и Индонезия. В то же время во многих развитых странах, к числу которых относится Австралия, полностью вакцинированы уже не менее 30% населения.

Медленная вакцинация в Австралии связана с неудачами в администрировании прививочной кампании, в частности, с задержками поставок вакцин. В стране одобрены два препарата — от компаний Pfizer и AstraZeneca, при этом в основном вакцинация проводилась именно последним. Но в середине июня власти Австралии рекомендовали вводить вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет — из-за образования тромбов у отдельных пациентов после вакцинации.

Связь вакцины AstraZeneca с тромбозами Европейское агентство лекарственных средств признало тромбы «очень редким» побочным эффектом вакцины AstraZeneca. Но призвало продолжить ее использование

Ограничение на AstraZeneca еще больше замедлило вакцинацию в Австралии. Полгода назад власти обещали, что прививочная кампания завершится к октябрю 2021 года. Но при нынешних темпах вакцинации, по оценке австралийской телекомпании ABC, привить все взрослое население страны удастся только к апрелю 2022 года. Открыть границы Австралия планирует не раньше середины 2022-го. Сейчас без карантина можно летать только в Новую Зеландию, но с распространением штамма дельта и эту возможность приостановили, а премьер-министр Скотт Моррисон отказался гарантировать открытие австралийских границ даже к концу 2022-го.

Закрытие границ, локдауны при новых вспышках заражения и отслеживание контактов заболевших — все это помогло Австралии удерживать один из самых низких уровней заболеваемости ковидом в мире. С начала пандемии в стране с 25-миллионным населением выявили немногим более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом и 910 смертей от него. Опросы показывали, что абсолютное большинство австралийцев поддерживают закрытие границ (эта политика получила название «Крепость Австралия»), но на фоне провалов в вакцинации и открытия других стран дискуссия на эту тему обострилась.

По оценке международной аудиторской компании Ernst and Young, австралийская экономика теряет 5,9 миллиарда долларов в месяц из-за закрытых границ. Кроме того, Австралия — мультикультурная страна, почти 30% ее жителей родились за рубежом; многие из них из-за пандемии вынуждены были надолго расстаться с семьями. Еще одна проблема — около 36 тысяч австралийцев в начале пандемии оказались за рубежом и до сих пор не могут вернуться домой. Это связано с ростом цен на авиабилеты в Австралию (например, перелет из Великобритании стоит от двух до 15 тысяч долларов США) и необходимостью оплачивать карантин в отеле по возвращении (это еще около двух тысяч долларов). С начала пандемии австралийские власти помогли вернуться домой 39 тысячам жителей страны, организовав для них около 100 вывозных рейсов. Но этого явно не хватает, чтобы вернуть всех застрявших за границей австралийцев.

Правительство Австралии обвиняют в том, что оно недостаточно помогает собственным гражданам, оказавшимся за границей без денег, и при этом дает привилегии богатым и знаменитым. Например, в январе 2021 года власти вдвое снизили число пассажиров, которые могут прилететь в Австралию одним авиарейсом, а вскоре после этого пустили в страну около 1700 теннисистов и членов их команд для участия в турнире Australian Open. Кроме того, нескольким прилетевшим в Австралию знаменитостям, включая актрису Джулию Робертс и певца Эда Ширана, разрешили проходить карантин по прилету не в отеле, а на частной вилле. «Теннисистам и знаменитостям оказывали большую поддержку — при нулевой поддержке людей, оказавшихся на другой стороне», — заявил «Би-би-си» австралиец Дэмиен Айзенах, который во время пандемии застрял в Перу.

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Ольга Корелина