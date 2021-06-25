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Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Министерство здравоохранения Израиля с 25 июня снова обязало жителей страны носить маски в помещениях, а также рекомендовало соблюдать масочный режим во время массовых мероприятий на открытом воздухе. Это вызвано подъемом заболеваемости COVID-19, связанным со штаммом коронавируса .

На прошлой неделе в школах израильских городов Модиин и Биньямина выявили более 50 новых случаев коронавируса. На фоне новой вспышки ежедневное количество случаев коронавируса, которое в начале июня опускалось до нуля, в последние две недели выросло на 611%.

24 июня в стране впервые с середины апреля выявили более 200 новых случаев ковида. Но, несмотря на рост заболеваемости, смертность от него в стране приближается к нулю, а из 872 пациентов с активной стадией коронавируса в тяжелом состоянии находятся лишь 26. Это связывают с вакцинацией, поскольку вакцины, хоть и оставляют риск заразиться коронавирусом, защищают против тяжелого течения болезни.

Израиль — один из мировых лидеров по темпам вакцинации. В стране привиты уже 61% жителей, в том числе 57% — обеими дозами вакцины. Кроме того, в Израиле разрешили вакцинацию подростков 12-15 лет.

К началу июня израильские власти сняли практически все ограничения и планировали с 1 июля разрешить въезд привитым иностранным туристам. Но на фоне нового подъема заболеваемости открытие границ отложили на месяц.

В июне резкий рост заболевших ковидом из-за штамма дельта начался и в России. Также растет смертность — за последнюю неделю она увеличилась на 21,3%, заявила 23 июня вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по борьбе коронавирусом. Москва, а вслед за ней и некоторые регионы России объявили об обязательной вакцинации работников торговли, транспорта, сферы услуг и госслужащих. По последним данным правительства, обе дозы вакцины в стране получили 16,7 миллиона человек.

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Ольга Корелина