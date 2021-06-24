Голикова сообщила о вакцинации 20,7 миллиона жителей России. Это меньше числа привитых, которое Путин называл полтора месяца назад

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона жителей России, из них 16,7 миллиона вакцинированы также и второй дозой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек.

При этом президент России Владимир Путин еще 10 мая говорил, что в России «21,5 миллиона человек уже получили прививки» от коронавируса. Он не уточнял, идет ли речь о тех, кто получил две дозы вакцины или о тех, кто сделал только один укол.

«Медуза» уже разбирала слова Путина о числе вакцинированных 10 мая Путин говорил, что прививку от ковида сделали 21,5 миллиона россиян, Мишустин через два дня — что уже больше 24 миллионов. Это вообще возможно? Фактчек

По информации Татьяны Голиковой, в последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по России выросли в 1,7 раза. Среди регионов, которые лидируют по этому показателю, Сахалинская и Белгородская области, Чечня, Москва и Подмосковье. Меньше всего вакцинированных в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях.

В июне в России начался резкий подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом . Также растет смертность — за последнюю неделю она, по словам Голиковой, увеличилась на 21,3%. С 16 июня Москва первой из регионов России объявила обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Такую же меру приняли еще в более чем 10 регионах России.

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