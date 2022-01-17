Австралия разрешила въезд привитым «Спутником V»

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Власти Австралии признали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте государственного Управления терапевтических товаров (TGA). Таким образом, с 17 января иностранным гражданам, привитым обоими компонентами препарата, разрешен въезд и пребывание в Австралии.

Туристов примут через 14 дней после введения второй дозы. Прививка однокомпонентным «Спутником Лайт» не дает права на посещение страны.

«Признание „Спутника“ расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок бизнесменов и элитных спортсменов в страну», — отмечается в заявлении TGA.

К концу 2021 года более 40 стран мира разрешали въезд для привитых «Спутником V». В ряде случаев, помимо сертификата о вакцинации, от путешественника потребуют сдать ПЦР-тест и пройти карантин. «Спутник V» еще официально не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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