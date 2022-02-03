Дело против Навального о мошенничестве и оскорблении судьи поступило в Лефортовский суд Москвы

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Уголовное дело о и против политика Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Согласно информации в карточке дела, следствие передало его в суд 2 февраля. Дата рассмотрения еще не назначена.

О том, что дела о мошенничестве и оскорблении судьи, объединили в одно стало известно в середине января.

По данным суда, Алексея Навального обвиняют по четырем эпизодам мошенничества и двум эпизодам неуважения к суду. По словам адвоката политика Ольги Михайловой, по этим обвинениям Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. После решения суда по этим эпизодам следствие может предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.

Больше года назад суд заменил Алексею Навальному условный срок по на реальный. Политик получил два с половиной года лишения свободы. Он находится в исправительной колонии во Владимирской области.

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