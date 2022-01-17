Дело против Навального о мошенничестве передадут в суд в конце января или начале февраля

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Уголовное дело о в отношении политика Алексея Навального будет направлено в суд в конце января или в начале февраля. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш отметила, что дело о мошенничестве объединено с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой, председательствовавшей в ходе процесса по о «клевете на ветерана».

Адвокат Ольга Михайлова уточнила « », что пока Навальному вменяют только несколько эпизодов, выделенных из дела о мошенничестве. Уже после решения суда по этим эпизодам следствие сможет предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.

По тем эпизодам, передача в суд которых ожидается в ближайшее время, Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.

Против Навального также возбуждено дело по статье о создании «экстремистского сообщества». По версии следствия, политик создал «экстремистское сообщество», целью которой была «дискредитация органов государственной власти». По этой статье политику также грозит до 10 лет колонии.

17 января исполнился ровно год с момента возвращения Навального в Россию. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту; впоследствии суд отправил его в колонию по обвинению в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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