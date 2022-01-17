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17 января 2021 года российского политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом из группы «Новичок». Следующий год Навальный провел в заключении — сперва в «Матросской тишине», затем — в колонии № 2 в Покрове во Владимирской области. Политика лишили свободы из-за того, что во время лечения в Германии он не отмечался в инспекции ФСИН как условно осужденный по делу «Ив Роше». Ему предстоит провести в колонии около двух с половиной лет, но, поскольку против Навального расследуют и другие уголовные дела, сам политик говорит, что не считает дни до конца срока: «Че там считать. И по 27 лет люди сидели». В годовщину задержания Навального или в преддверии этой даты в в десятках городов мира прошли акции в поддержку оппозиционного политика. Материал будет обновляться по мере появления информации о других акциях.

Москва

Новосибирск

Екатеринбург

Казань

sotavision

Нью-Йорк

sotavision

Майами

Денвер

Natalya Reznik

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Лос-Анджелес

Сакраменто

Денис Стяжкин

Бостон

Филадельфия

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Торонто

Таллинн

Париж

Берлин

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Ганновер

Варна

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Брюссель

Прага

Осло

Тбилиси

sotavision

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