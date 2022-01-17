По всему миру прошли акции в поддержку Алексея Навального. Год назад он вернулся в Россию после отравления «Новичком» — и его сразу же задержали
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17 января 2021 года российского политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом из группы «Новичок». Следующий год Навальный провел в заключении — сперва в «Матросской тишине», затем — в колонии № 2 в Покрове во Владимирской области. Политика лишили свободы из-за того, что во время лечения в Германии он не отмечался в инспекции ФСИН как условно осужденный по делу «Ив Роше». Ему предстоит провести в колонии около двух с половиной лет, но, поскольку против Навального расследуют и другие уголовные дела, сам политик говорит, что не считает дни до конца срока: «Че там считать. И по 27 лет люди сидели». В годовщину задержания Навального или в преддверии этой даты в в десятках городов мира прошли акции в поддержку оппозиционного политика. Материал будет обновляться по мере появления информации о других акциях.
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