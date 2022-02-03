Александр Агапитов ушел с должности директора Xsolla. Полгода назад он объявил об увольнении 150 сотрудников, так как «биг дата» показала их «невовлеченность»

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Владелец и основатель компании по обработке платежей в видеоиграх Xsolla Александр Агапитов покинул пост ее гендиректора. Об этом говорится в сообщении Xsolla, поступившем в Forbes, «Коммерсант» и The Bell.

Новым гендиректором Xsolla стал Константин Голубицкий, который ранее был главным техническим директором компании.

Агапитов будет консультировать Голубицкого, а также займется развитием других проектов, связанных с машинным обучением, искусственным интеллектом и .

«Шурик [Агапитов] сам решил сосредоточиться на других проектах и назначил себе преемника», — заявил Forbes представитель Xsolla. Он добавил, что кадровые перестановки в компании не связаны с недавней историей массового увольнения сотрудников.

В августе 2021 года стало известно, что Xsolla увольняет около 150 сотрудников. В соцсетях опубликовали письмо, которое данные сотрудники получили от Александра Агапитова. В нем говорилось, что «команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих сервисах и признала «невовлеченными и малопродуктивными».

Агапитов назвал основной причиной увольнений тот факт, что Xsolla, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе, а главный офис разработки — в Перми, перестала показывать 40-процентный рост выручки.

Один из уволенных программистов Xsolla Иван Романов подал в суд на компанию. В октябре 2021 года Xsolla согласилась вернуть его на работу и признать, что его уволили по ошибке. Романов также требовал, чтобы Агапитов выплатил ему миллион рублей компенсации и публично извинился из-за письма про «биг дату». Позднее программист отказался от иска к Агапитову.

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