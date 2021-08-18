Бывший сотрудник Xsolla потребовал от руководства компании миллион рублей за увольнение

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Один из бывших программистов Xsolla собрался через суд потребовать от руководства IT-компании из Перми компенсацию в один миллион рублей за увольнение. Копию искового заявления бывшего программиста, имя которого пока не раскрывается, разослал в пермские СМИ, в том числе в Properm.ru, адвокат Илья Демин.

Бывший сотрудник Xsolla также требует восстановить его на работе и выплатить компенсацию за вынужденный после увольнения 13 августа 2021 года прогул (сумма не уточняется).

Иск подан к основателю компании Александру Агапитову и ООО «Систем Проджектс». Третьими лицами бывший программист хочет привлечь компании, управляющие российской редакцией Forbes, а также Meduza. Причина этого не называется. «Медуза» не получала никаких документов, связанных с иском; Forbes также ничего публично не сообщал по этому поводу.

Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд Перми. По состоянию на момент написания этого материала в картотеке суда информации об иске не было. Адвокат Илья Демин объяснил Properm.ru, что иск был отправлен в суд по почте только 18 августа.

Агапитов и пресс-служба компании Xsolla обращение в суд пока никак не прокомментировали.

Xsolla — компания по обработке платежей в видеоиграх. В начале августа стало известно, что из Xsolla увольняют 150 сотрудников. Широкий резонанс получило письмо основателя компании Александра Агапитова, в котором объяснялись причины, по которым Xsolla расстается с сотрудниками. В нем, в частности, говорилось, что «команда биг дата проанализировала активности» сотрудников в рабочих программах и пометила некоторых из них «как невовлеченных и малопродуктивных».

«Медуза» публиковала интервью Агапитова, в котором он пытался объяснить решение об увольнении почти трети сотрудников.

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