В России упал спрос на оборудование для майнинга после предложения ЦБ запретить криптовалюту

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В январе 2022 года количество предложений о продаже оборудования для майнинга криптовалюты выросло, а спрос на него, наоборот, снизился, сообщает РБК, ссылаясь на представителей компаний — дистрибьюторов техники и крупного онлайн-сервиса объявлений.

Представитель неназванного маркетплейса сообщил, что потребительское поведение изменилось после того, как 20 января Банк России выпустил доклад, в котором предложил запретить майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалюты в России.

В компании «Марвел-Дистрибуция», одном из крупнейших российских дистрибьюторов техники, сообщили о заметном снижении спроса на видеокарты. Еще один собеседник РБК рассказал о росте числа предложений о продаже и снижении спроса на майнинговые фермы и микросхемы .

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Во «ВКонтакте» и «Юле» зафиксировали, что в январе объявлений, связанных с продажей оборудования для майнинга, стало на 3% больше, чем в декабре 2021-го. Вместе с этим на обеих площадках сообщили, что спрос на товары для майнинга в январе вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем.

В Ozon сообщили, что в январе продажи товаров для майнинга увеличились на 51% по сравнению с декабрем. На Wildberries с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года.

20 января ЦБ РФ предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты в России. Как сообщал Bloomberg, ФСБ убедила Банк России выступить с такой инициативой, чтобы криптовалюту не могли использовать оппозиция, «нежелательные организации» и «иностранные агенты». Минфин в ответ выступил за регулирование, а не запрет криптовалюты в России. По данным РБК, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию, а не запрету операций с криптовалютой до конца 2022 года.

В России, по оценке сингапурского платежного шлюза TripleA, криптовалютой владеют 17,3 миллиона человек (почти 12% населения). Все россияне, по данным российских властей, которые приводит Bloomberg, владеют криптовалютами на сумму более 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов) — это примерно 12% от общей стоимости всех мировых активов.

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