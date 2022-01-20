Bloomberg: ФСБ убедила Центробанк запретить криптовалюты в России, так как они используются для финансирования «иностранных агентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, «нежелательные организации» и СМИ — «иностранных агентов», выяснил Bloomberg. Пересказ статьи издания приводит «Интерфакс».

По данным Bloomberg, общий объем средств на криптокошельках в России составляет около семи триллионов рублей. Пожертвования в адрес оппозиции и СМИ составляют крайне незначительную часть рынка, однако ФСБ обеспокоена тем, что россияне делают их все чаще, а отследить их трудно.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

ФСБ и Центробанк не предоставили комментариев по поводу информации в статье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию заявил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля.

В конце декабря агентство Reuters сообщало, что ЦБ собирается запретить инвестиции в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

Криптовалюты официально признаны в России платежным средством, но ими запрещено оплачивать товары и услуги.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!