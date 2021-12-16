Reuters узнал о планах Центробанка по запрету инвестиций в криптовалюты в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Банк России собирается запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за риска финансовой нестабильности, который регулятор видит во все возрастающем количестве транзакций с криптовалютами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

Сейчас ЦБ обсуждает возможный запрет с экспертами и участниками рынка, рассказали собеседники агентства. По словам одного из них, если запрет одобрят законодатели, то он будет применяться только к новым операциям с криптоактивами и не затронет токены, купленные до этого. Другой источник заявил, что нынешняя позиция ЦБ — «полный отказ» от всех криптовалют.

В свою очередь в самом Банке России не стали комментировать информацию Reuters и заявили агентству, что готовят консультативный доклад, где объяснит свою позицию по этому вопросу.

Летом 2020 года в России приняли закон «О цифровых финансовых активах», по которому криптовалюты признали платежным средством, но запретили оплачивать ими товары и услуги.

В Банке России не скрывают своего скептического отношения к криптовалютам. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сравнивал покупку биткоина с прогулкой по минному полю, а глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение частных криптовалют. При этом в ЦБ уже начали разработку национальной криптовалюты.

В сентябре 2021 года Швецов сообщил, что регулятор обсуждает планы по расширению запрета на использование криптовалют, а также введению административной и уголовной ответственности за нарушение ограничений.

В конце ноября ЦБ оценил годовой объем криптовалютных транзакций, которые осуществляют россияне, примерно в пять миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей).

Читайте также

ЦБ собирается выпускать цифровые рубли. Это вместо наличных? А когда они появятся? 17 карточек

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!