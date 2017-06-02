ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — подчеркнула она.

Вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара, ЦБ планирует представить в течение ближайшего месяца, добавила Скоробогатова.