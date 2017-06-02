ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты
Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — подчеркнула она.
Вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара, ЦБ планирует представить в течение ближайшего месяца, добавила Скоробогатова.
«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать», — заявила Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума.
О планах выпустить национальную криптовалюту ранее говорили Великобритания, Сингапур и Китай.
О планах по введению криптовалюты в России в мае 2016 года писал «Коммерсант» со ссылкой на Росфинмониторинг. Законопроект о криптовалюте, сообщил тогда изданию замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, еще не разработан, но вопрос о ее введении обсуждается в Минфине и ЦБ.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла, что Банк России будет изучать вопрос использования криптовалют, но видит риски их использования для проведения сомнительных операций, включая финансирование терроризма.
Минфин, в свою очередь, разработал несколько вариантов законопроекта, вводящего уголовную ответственность за выпуск денежных суррогатов, включая криптовалюты. По состоянию на начало июня 2017 года, они приняты не были.