Госдума признала криптовалюту платежным средством и запретила расплачиваться ею

Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах.

Закон определяет цифровую валюту как «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе».

Фактически речь идет о криптовалютах. Закон признает их платежным средством, средством сбережений и инвестиций. Однако оплачивать криптовалютой товары и услуги по этому закону нельзя.

При этом покупать криптовалюту на бирже можно, но придется декларировать ее как имущество. Правила декларирования добавят в Налоговый кодекс.

Выпуск и оборот криптовалют в России принятый закон не регулирует, уточняет Forbes. В первом чтении законопроект приняли в 2018-м, текст ко второму чтению в базе данных Госдумы опубликовали в конце мая 2020-го.

Как писал РБК, одновременно в Минэкономразвития направили несколько законопроектов о регулировании криптовалют в России.

Они напрямую запрещали оборот криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием (то есть, по сути, вообще всех существующих криптовалют), их майнинг и рекламу. В Минэкономразвития предложения раскритиковали.

После чего, как пишет «Коммерсант», законопроект о выпуске и обороте криптовалют решили принять осенью 2020-го, а в весеннюю сессию Госдумы (она закончилась 22 июля) — только закон «О цифровых активах и цифровых валютах».