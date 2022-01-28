РБК: в правительстве утвердили план по регулированию (а не запрету) операций с криптовалютой

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России до конца 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на принятый документ. Подлинность представленного плана подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его рабочей группе.

Документ подготовили Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Федеральная налоговая служба, министерство цифрового развития и Банк России. Предложения, вошедшие в план, по словам источника, поддержали все ведомства, кроме ЦБ, который выступает за запрет майнинга и любых операций с криптовалютой.

Участники обсуждения решили, что инфраструктура крипторынка «содержит преимущества и определенные риски», поэтому целесообразно регулировать рынок криптовалют, чем запрещать его полностью. «Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», — сказал источник РБК.

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Принятая «дорожная карта», в частности, предлагает идентифицировать клиентов операторов обмена цифровых валют, ввести ответственность за преступления с использованием криптовалют, за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами и за незаконный оборот цифровых финансовых активов. Среди прочего планируется проанализировать китайскую практику запретительных мер в сфере криптовалют.

В ЦБ РФ сообщили, что направили правительству предложения по доработке «дорожной карты». В Банке России считают, что нужно подготовить закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение частной цифровой валюты, а также определяющий ответственность за нарушение запрета.

20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалюты в России. Bloomberg писал, что ФСБ убедила ЦБ запретить криптовалюты, чтобы этим видов финансирования не могли воспользоваться оппозиция, «нежелательные организации» и «иностранные агенты».

Министерство финансов выступило за регулирование, а не запрет криптовалюты в России. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков. Президент РФ Владимир Путин, по данным Bloomberg, поддержал предложение Минфина, отклонив идею Центробанка о полном запрете.

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