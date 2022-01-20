ЦБ предложил запретить криптовалюту и ее майнинг в России

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Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России. Об этом говорится в специальном докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном на сайте банка.

Среди предложений ЦБ:

запретить майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалют на территории России, в том числе криптобиржами и криптообменниками, а также установить ответственность за нарушение этого требования;

выработать механизм блокировок операций по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги;

установить ответственность для физических и юридических лиц — резидентов России — за покупки и оплату услуг в криптовалюте;

запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.

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В ЦБ сочли, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности».

Обновлено. Центробанк не предлагает запрещать россиянам владеть криптовалютами, уточнила после выхода доклада регулятора директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, предлагается запретить использовать российскую инфраструктуру для покупки и продажи криптовалют. При этом граждане смогут владеть ими в иностранных юрисдикциях.

О том, что ЦБ собирается ограничить операции с криптовалютами в России, ранее сообщали СМИ. В конце декабря 2021 года агентство Reuters сообщило, что ЦБ собирается запретить инвестиции в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

По информации Bloomberg, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, «нежелательные организации» и СМИ — «иностранных агентов».

В России криптовалюты официально признаны платежным средством, но оплачивать ими товары и услуги запрещено. По данным ЦБ на ноябрь 2021-го, годовой объем криптовалютных транзакций, которые осуществляют россияне, достигает примерно пяти миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей).

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