Bloomberg: Путин поддержал регулирование майнинга криптовалют в России, но не их полный запрет

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив идею Центробанка о полном их запрете. Об этом Bloomberg рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Путин поддерживает инициативу ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии — Иркутском, Красноярском и Карелией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg отказался уточнить позицию Путина, напомнив, что президент поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия.

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20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории России, объяснив, что распространение криптовалют создает «существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы». По данным Bloomberg, поддержать идею запрет главу ЦБ Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ.

Минфин не согласился с позицией ЦБ и выступил за регулирование криптовалют в стране. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.

По данным ЦБ на ноябрь 2021-го, годовой объем криптовалютных транзакций, которые осуществляют россияне, достигает примерно пяти миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей). По информации Минфина, у россиян открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около двух триллионов рублей.

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