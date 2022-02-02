Суд не позволил адвокатам делать выписки из уголовного дела Ивана Сафронова. Им нужно запомнить 20 томов на слух

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Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу защиты журналиста на следствие, запрещающее адвокатам в свободном режиме делать выписки из материалов уголовного дела о госизмене, сообщает «Коммерсант».

Следователь ФСБ Александр Чабан наложил соответствующий запрет еще в ходе предварительного следствия, а затем и на стадии изучения защитой материалов дела. Запрет касался любых документов в деле, даже не относящихся к гостайне, писала газета.

Как рассказывал один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов, следствие разрешило защитникам делать записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя и выдается лишь на несколько часов. По его мнению, в таких условиях нельзя говорить о полноценной защите, поскольку адвокатам предложено только на слух воспринимать более 20 томов уголовного дела и десятков часов аудиозаписей.

На заседании 1 февраля судья Елена Галиханова отклонила жалобу на следствие, попутно отказав в ходатайстве защиты о ее собственном самоотводе. Ранее она также по просьбе следствия ограничила Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела. Таким образом, защите нужно до 11 февраля закончить изучение материалов, которые занимают около 10 тысяч страниц.

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