Суд не позволил адвокатам делать выписки из уголовного дела Ивана Сафронова. Им нужно запомнить 20 томов на слух
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Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу защиты журналиста Ивана Сафронова на следствие, запрещающее адвокатам в свободном режиме делать выписки из материалов уголовного дела о госизмене, сообщает «Коммерсант».
Следователь ФСБ Александр Чабан наложил соответствующий запрет еще в ходе предварительного следствия, а затем и на стадии изучения защитой материалов дела. Запрет касался любых документов в деле, даже не относящихся к гостайне, писала газета.
Как рассказывал один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов, следствие разрешило защитникам делать записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя и выдается лишь на несколько часов. По его мнению, в таких условиях нельзя говорить о полноценной защите, поскольку адвокатам предложено только на слух воспринимать более 20 томов уголовного дела и десятков часов аудиозаписей.
На заседании 1 февраля судья Елена Галиханова отклонила жалобу на следствие, попутно отказав в ходатайстве защиты о ее собственном самоотводе. Ранее она также по просьбе следствия ограничила Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела. Таким образом, защите нужно до 11 февраля закончить изучение материалов, которые занимают около 10 тысяч страниц.
«Никаких основанных на законе мотивов в отказе жалобы суд не привел, — заявил „Ъ“ Дмитрий Талантов.— Решение суда было предсказуемым. Впрочем, некоторые доводы суда шокировали даже меня. Суд традиционно заявил, что не наделен полномочиями по надзору за следствием. Судья просто сказала, что верит следователю на слово, когда он заявлял, что я конспектировал секретные материалы, а проверять это обстоятельство, для чего было необходимо просто истребовать конкретные тома дела, отказалась: верю на слово, и все!»