Ивана Сафронова и его адвокатов ограничили в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Они должны изучить 10 тысяч страниц до 11 февраля

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Лефортовский суд Москвы по просьбе следователя ФСБ Александра Чабана ограничил журналиста , обвиняемого в госизмене, и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат , который раньше представлял интересы Сафронова.

По словам Павлова, Сафронову и его адвокатам нужно до 11 февраля завершить ознакомление с материалами уголовного дела, которые занимают около 10 тысяч страниц. «Дело Сафронова, безусловно, войдет в историю как дело беспрецедентного и бессовестного давления и на обвиняемого, и на адвокатов», — заявил Павлов.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемого и его защитников нельзя ограничивать в сроках ознакомления с материалами уголовного дела — за исключением случаев, когда они «явно затягивают» этот процесс. «Однако этого в нашем случае не происходит», — заявил адвокат Сафронова Дмитрий Катчев, которого накануне процитировал Павлов.

По мнению Катчева, следствие решило ограничить обвиняемого и адвокатов в сроках ознакомления с делом, так как «торопится передать дело в суд и хочет успеть до 7 апреля — в этот день истекает срок нахождения под стражей Ивана Сафронова». Катчев добавил, что журналисту и его защите нужно еще несколько месяцев, чтобы изучить материалы дела.

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О том, что Иван Сафронов и его адвокаты начали ознакомление с материалами уголовного дела, стало известно в начале ноября. В январе адвокаты сообщили, что следствие запретило им в свободном режиме делать любые выписки из дела. Запрет касается всех документов в деле, даже не относящихся к гостайне. Следователи разрешили делать записи только в секретной тетради, которая хранится в их сейфе и выдается адвокатам лишь на несколько часов.

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