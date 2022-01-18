Адвокаты Ивана Сафронова пожаловались на ограничения в работе с материалами дела и секретную тетрадь

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Адвокаты журналиста , обвиняемого в госизмене, подали две жалобы на следователя ФСБ Александра Чабана, пишет «Коммерсант».

Защита утверждает, что следствие запретило им в свободном режиме делать любые выписки из засекреченного уголовного дела журналиста.

Запрет был наложен еще на стадии предварительного следствия и касался всех документов в деле, даже не относящихся к гостайне. По окончанию расследования Чабан также запретил защитникам делать выписки в ходе изучения материалов.

Как рассказал изданию один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов, следователи разрешают делать записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе и выдается лишь на несколько часов. Таким образом, следствие грубо нарушает право Сафронова на защиту, полагает адвокат.

«Фактически нам предложено на слух воспринять более 20 томов уголовного дела, хотя, естественно, адвокатам надо делать выписки из секретных документов со ссылками на нормы права, их анализа и т. д.», — пояснил Талантов.

Работу с секретной тетрадью защита считает прямым нарушением адвокатской тайны, поскольку эти записки юристов для внутреннего пользования находятся в прямом доступе следователей.

Первую жалобу адвокатов — о запретах в работе с материалами на стадии предварительного следствия — Лефортовский суд Москвы уже отклонил. Решение по второй еще не вынесено.

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