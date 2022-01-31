Дмитрий Гудков рассказал, что его не пустили в Грузию

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Дмитрию Гудкову, который прилетел из Киева в Тбилиси на встречи с активистами и дипломатами, отказали во въезде в Грузию. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

«На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое», — заявил политик. По словам Гудкова, его не пустили на территорию страны, хотя у него было официальное приглашение.

Политик отметил, что ему не объяснили причину отказа во въезде. Он напомнил, что в августе 2021 года в Грузию не пустили соратницу политика Алексея Навального Любовь Соболь.

«Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — написал Гудков.

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В июне 2021 года Дмитрий Гудков уехал из России в Украину, опасаясь ареста. Это произошло вскоре после того, как у политика, членов его семьи и соратников прошли обыски по делу о долге за аренду помещения. Самого Гудкова задержали. Он провел два дня в полиции, после чего был отпущен без предъявления обвинения.

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