Байден объявил о скорой переброске военных из США в Восточную Европу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

США приняли решение перебросить дополнительный контингент войск в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, он принял решение осуществить переброску «в ближайшее время».

Президент США подчеркнул, что это будет «не очень большое количество» военнослужащих.

Пентагон 24 января заявил, что на территории США в состояние повышенной готовности приведены 8,5 тысячи военнослужащих и что они в короткий срок могут быть отправлены в Европу.

Телеканал CNN 26 января со ссылкой на источники сообщал, что в Вашингтоне рассматривают возможность переброски военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию — по тысяче человек в каждую из этих стран.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!