CBS: Белый дом пока не принял решение о санкциях против Путина из-за возможных «технических сложностей»

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Администрация президента США Джо Байдена пока не решила, вводить ли персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники.

«США могли бы ввести санкции против Путина, но к этому моменту Белый дом не принял такого решения», — рассказала в эфире корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. Она сослалась на источники, по словам которых, если ввести такие санкции, то возникнут «некоторые технические сложности».

«Если ввести санкции против кого-то, с кем нужно вести переговоры, как они будут путешествовать? Это также будет трудно с точки зрения координации», — сказала журналистка. Она отметила, что «более эффективным» будет «давление на олигархов, близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета», чтобы эти бизнесмены влияли на президента России.

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25 декабря Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. По его словам, это будет частью «серьезных последствий», с которыми Путин и Россия столкнутся в случае нападения на Украину.

С осени 2021 года Россия нарастила крупную группировку войск в регионах, граничащих с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение в Украину, в Кремле это отрицают, объясняя перемещение войск учениями.

На этом фоне Россия инициировала переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Главным требованием российских властей стал отказ от вступления Украины в НАТО. В начале января стороны провели переговоры по этим вопросам, 26 января США и НАТО передали России свой ответ на прозвучавшие предложения. По данным источников DPA, для альянса неприемлемо требование навсегда отказаться от включения Украины в НАТО.

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