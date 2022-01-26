DPA: ответ НАТО на требования России о гарантиях безопасности не содержит «больших уступок»

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Ответ Североатлантического альянса на требования России о гарантиях безопасности не содержит «больших уступок». Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Материал агентства доступен только по подписке, на него ссылаются Handelsblatt, Die Zeit, Der Spiegel и другие немецкие СМИ.

По словам собеседников DPA, в ответе НАТО говорится, что некоторые ключевые требования России для альянса неприемлемы — в частности, требование навсегда отказаться от включения Украины в НАТО. При этом страны НАТО выразили готовность сотрудничать с Россией по таким вопросам как контроль над вооружениями и разоружение.

Как уточнили источники DPA, ответ альянса «пока» не будет опубликован.

Россия выдвинула США и НАТО требования по гарантиям безопасности в середине декабря. Ключевыми из них были отказ альянса от приема Украины и размещения своих войск на территории стран, вошедших в него после 1997 года.

В начале января Россия, США и НАТО провели переговоры, на которых обсуждались требования Москвы. Россия оценила эти переговоры как неудачные и попросила США и НАТО предоставить письменный ответ.

Он был передан российскому МИДу 26 января. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели пресс-конференции, на которых заявили, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей.

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