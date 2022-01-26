США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности
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США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает корреспондент «Голоса Америки» Миша Комадовский.
Ответ в МИД РФ доставил посол США в России Джон Салливан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с официальным заявлением в полдень по вашингтонскому времени (20:00 мск). Спустя час состоится пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновление. МИД России подтвердил, что посол Салливан передал ответ США на российские предложения.
О том, что США предоставят России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, на встрече в Женеве 21 января договорились госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявлял, что считает правильной публикацию ответа, и говорил, что будет обсуждать это с США. В Вашингтоне просили воздержаться от публикации.
Россия выдвинула требования к США и НАТО в середине декабря. Она требует, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.