Госсекретарь США заявил, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей. Россия требовала гарантий, что в альянс не войдет Украина

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НАТО не откажется от принципа открытых дверей, и эту позицию США изложили в своем ответе России на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной пресс-конференции.

Блинкен подчеркнул, что позиция США полностью согласована с европейскими союзниками и с Украиной.

Блинкен отметил, что США выступают за дипломатическое решение кризиса, но выбор его дальнейшего пути развития остается за Москвой. «Как будут развиваться события, решать России. Мы готовы к любому сценарию», — заявил госсекретарь.

В ответ на вопрос, есть ли в документе прямой ответ «нет» на требование Москвы не принимать Украину в НАТО, Блинкен сказал, что не станет раскрывать подробности. Он также сообщил, что США не будут публиковать свой ответ и попросят Москву воздержаться от этого.

При этом госсекретарь отметил, что в документе Вашингтон обозначил свои принципы и поводы для беспокойства — но также обозначил сферы, где Россия и Запад могли бы работать вместе.

Отказ от расширения НАТО на восток и гарантия невступления в альянс Украины — ключевые требования, которые Россия выдвинула США и их союзникам в середине декабря.

В Москве заявляли, что предпримут «ответные меры», если США не дадут «конструктивного ответа» на российские предложения.

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